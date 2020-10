Audi RS Q8 preparado pela ABT é suficiente para fazer frente ao Lamborghini Urus?

By Guilherme André on 16 Outubro, 2020











A ABT, conceituada preparadora alemã, voltou a provar que consegue retirar o máximo de potência dos modelos do grupo Volkswagen. Desta vez, tornaram o Audi RS Q8 um SUV ainda mais apelativo com o novo kit de performance. Para quem não está contente com os 600 cavalos e 800 Nm de binário que o motor V8 4.0 litros TFSI debita de origem, há uma solução realmente impressionante.

Agora, a melhoria denominada ABT Power S garante 740 cv e 920 Nm de binário, valores esses que deixam grande parte dos desportivos da atualidade em sentido ao acelerar dos 0 aos 100 km/h em 3,4 segundos. Aliás, a título de curiosidade é 90 cv mais potente do que o “primo” Lamborghini Urus. Caso não queira um aumento de potência assim tão grande, a ABT também tem uma preparação “intermédia”. Esta chega aos 700 cavalos e 880 Nm de binário e aumenta a velocidade máxima para os 310 km/h.

Para além disso, a ABT realizou algumas alterações na suspensão ao aproximar o SUV desportivo ao solo, acrescenta um novo sistema de escape, jantes de 23 polegadas específicas e adicionaram alguns detalhes em carbono.

