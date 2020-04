Audi RS6 Avant à venda em Portugal a partir de 163.688€

By José Manuel Costa on 24 Abril, 2020







O AUTOMAIS já lhe tinha revelado todos os detalhes sobre o poderoso RS6 Avant, que chega agora a Portugal a partir de 163.688 euros. Recordamos as principais características.

Esta quarta geração do RS6 recupera aquilo que foi a ideia por trás do lançamento do RS2 Avant há 25 anos. Para a Audi Sport, o RS6 Avant representa o ADN da divisão desportiva da casa dos anéis, tendo sido demoradamente trabalhada desde a base que á o A6 Avant. O resultado é um carro muito diferente que do modelo de base aproveita as portas da frente, o tejadilho e o portão traseiro. Tudo o resto é novo o que explica os 80 mm (!) a mais na largura, mesmo que as vias tenham ficado iguais.

O capô é novo com um “powerdome” que acrescenta músculo, os faróis mais finos que vêm do A7 e um para choques totalmente diferente. A grelha é exclusiva RS e as entradas de ar são feitas com inspiração no R8. O logótipo da Audi, pela primeira vez, está pintado de preto, mas apenas nos opcionais pacotes Black e Carbon Styling.

As saias laterais são específicas, o spoiler traseiro também e o para choques traseiro contempla um difusor e as saídas de escape dupla em forma oval.

No interior, luxo e materiais requintados como o couro e a Alcantara, além de alumínio e um remodelado painel de instrumentos digital.

O motor deste modelo é o bloco a gasolina V8 de 4.0 litros TFSI duplo turbo a gasolina, com tecnologia 48 volts (motor de arranque gerador) que oferece uma pequena hibridização ao RS6 Avant. O sistema mild hybrid, que permite recuperar até 12 kW de potência ao desacelerar ou continuar o andamento por inércia (“roda livre”) a velocidades entre 55 e 160 km/h, o que, aliado ao sistema de desativação de cilindros Audi cylinder on demand (COD – que desativa os cilindros 2, 3, 5 e 8), melhora o consumo em 0,8 l/100 km e aumenta a eficiência (consumo combinado de combustível: 12,4 l/100 km; emissões combinadas de CO₂: 281 g/km).Contas feitas são 600 CV – mais 40 CV que anteriormente, mas menos 4 CV que a versão Performance de 2016 – com um binário de 799 Nm, disponível entre as 2100 e as 4500 rpm.

Contas feitas, o RS6 Avant chega dos 0-100 km/h em 3,6 segundos e tem, como sempre, a velocidade máxima limitada aos 250 km/h. Mas se comprar o pacote Dynamic esta cifra passa para 280 km/h e com o pacote Dynamic Plus aos 305 km/h. A tração é feita ás quatro rodas com uma repartição 40/60 entre o eixo dianteiro e traseiro e uma caixa automática de 8 velocidades, que conta com “launch control” e controlo seletivo do binário. Os pacotes Dynamic acrescentam um diferencial desportivo. O Drive Select ganha duas funções configuráveis, o RS1 e RS2, que são ativadas através do botão “RS” colocado no volante. Quando ativados, interferem na resposta do motor e do chassis e mudam as informações do Virtual Cockpit. O sistema de travagem recorre a discos ventilados e perfurados (420 mm à frente e 370 mm atrás) e, em opção, discos em cerâmica (440 mm à frente e 370 mm atrás), o que reduz em 34 kg a massa não suspensa.

O equipamento de série, entre outras coisas, oferece alarme volumétrico, ar condicionado de quatro zonas, bancos desportivos, faróis LED, enre muitas outras coisas. Para o RS6 Avant, a Audi escolheu jantes de 21 polegadas, com opção de unidade de 22 polegadas, a suspensão adaptativa é de série, estando o carro mais baixo 20 mm que uma carrinha A6 convencional, baixando 10 mm mais quando roda acima dos 120 km/h.

