Audi SQ7 e SQ8 abandonam motores diesel e passam a oferecer blocos a gasolina

By José Manuel Costa on 17 Julho, 2020





























Até agora, a Audi orgulhava-se dos modelos desportivos do Q7 e do Q8seram alimentados por motores diesel, mas, inesperadamente, a Audi arrepiou caminho e passa a vender os SQ7 e SQ8 com propulsores a gasolina!

Qualquer coisa se passou, porque depois de ter passado o S4, S5, S6, S7 e SQ5 para motores diesel na Europa, decidiu arrepiar caminho e decidiu substituiu o V8 TDI por um V8 TFSI, este a gasolina. A cilindrada continua com 4.0 litros, passando a potência de 437 para 507 CV, seguindo no sentido inverso o binário, caindo de 900 para 770 Nm, ainda assim excelente. As performances melhoram um pouco: 0-100 km/h em 4,1 segundos (4,8 para o diesel), ficando igual a velocidade máxima de 250 km/h.

O V8 tem sistema de desativação de cilindros, ou seja, a baixa velocidade, quatro dos oito cilindros desativam-se para poupar combustível e emitir menos.

Ambos os carros mantêm as quatro rodas diretrizes e a suspensão pneumática com regulações especificas. Os novos SQ7 e SQ8, a gasolina, devem chegar ao mercado nacional no outono, desconhecendo-se, para já preços e equipamentos.

