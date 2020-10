Audi TT recebe equipamento ainda mais desportivo

By Guilherme André on 8 Outubro, 2020







No mercado desde 2014, esta geração do Audi TT já começa a ser algo “esquecida” na gama da marca alemã. No entanto, fizeram questão de relembrar que este modelo ainda está “vivo” e acrescentaram um novo nível de equipamento denominado S Line Competition Plus. De um modo geral, esta versão garante uma imagem ainda mais desportiva. Para tal, acrescenta detalhes em preto como é o caso do para-choques, grelha, entradas de ar, saias, capas dos espelhos, asa traseira, ponteiras do escape, difusor traseiro e logo da Audi, todos eles em preto. Para além disso, destaque ainda para as jantes de 19 polegadas em preto, e a suspensão rebaixada em 10 mm.

Quanto ao motor, este novo equipamento apenas tem uma solução disponível. Falamos do 45 TFSI que representa o motor quatro cilindros turbo de 2.0 litros a gasolina com 245 cavalos. Este encontra-se associado a uma transmissão automática de dupla embraiagem S Tronic. Quanto ao interior, os bancos são revestidos em couro e alcantara, com o logo S presente. O volante é o mesmo do TTS com um revestimento, igualmente, em couro e alcantara.

Por fim, esta nova variante pode ser encomendada ainda este mês, com as primeiras entregas a chegarem em 2021. Caso pretenda esta solução com tração integral quattro vai ter de esperar pelo final do primeiro trimestre de 2021.

