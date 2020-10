Audi TT RS ganha versão limitada para comemorar 40º aniversário do quattro

By Guilherme André on 15 Outubro, 2020























Foi em 1980, no Salão Automóvel de Genebra, que a Audi apresentou o mítico Quattro, a lenda dos ralis e o início de uma linhagem de carros desportivos. Quatro décadas depois, a Audi decidiu celebrar este marco com uma edição especial do TT RS denominada “40 Years of Quattro”. De referir que esta é igualmente exclusiva, visto que está limitada a 40 unidades.

Tal como mostram as fotos, a Audi recorreu à cor Alpine White com decalques inspirados nos utilizados pelo Audi Sport quattro S1 que venceu Pikes Peak, com Walter Röhrl ao volante, em 1987. Para além disso, está equipado com vários apêndices aerodinâmicos em preto brilhante. A “cereja no topo do bolo” são as jantes de 20 polegadas, igualmente em branco que garantem um visual nostálgico e ao mesmo tempo desportivo.

Sendo o Audi TT RS, o desportivo está equipado com o motor 2.5 TFSI que debita 400 cavalos e 480 Nm de binário, potência essa que é chega às quatro rodas motorizes com o sistema quattro. Com estes atributos, o TT RS acelera dos 0 aos 100 km/h em 3,7 segundos e atinge uma velocidade máxima de 280 km/h.

Com todos estes argumentos, não é de estranhar o preço deste Audi TT RS 40 Years of Quattro. Todas as 40 unidades produzidas têm um preço inicial na Alemanha de 114 040€, praticamente o dobro do preço base do TT RS. Feitas as contas, é cerca de dois mil euros mais barato do que a “toda poderosa” Audi RS6 Avant. Vale o preço?

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI