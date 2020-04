#AudiTogether é ação para clientes da linha da frente do combate ao Covid-19

By José Manuel Costa on 17 Abril, 2020

Todos os clientes Audi que façam parte das profissões que estão na linha da frente do combate ao Covid-19, terão à disposição um serviço de recolha, desinfeção e entrega de viatura de substituição, tendo prioridade na marcação e atendimento nas oficinas autorizadas.

Este serviço debaixo da iniciativa “AudiTogether” é um agradecimento da marca aos médicos, enfermeiros, profissionais do INEM, proteção civil, farmacêuticos, membros das forças de segurança e bombeiros. Estes podem recorrer, assim, a um serviço pensado para facilitar as inadiáveis visitas à oficina. Está prevista, assim, a recolha e entrega da viatura no local indicado pelo cliente, oferecendo viatura de substituição pelo período de intervenção na oficina.

