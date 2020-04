AUTOMAIS – O Mundo Automóvel – Difícil

By José Manuel Costa on 24 Abril, 2020

Vamos lá colocar a prova os seus conhecimentos do universo automóvel. Nível Difícil.

Quanto ao desafio de hoje de manhã, as respostas eram as seguintes: 1) Alfa Romeo 33 Stradale; 2) Caterham; 3) Skoda Favorit; 4) Alfa Romeo 75; 5) Nenhum.

1 – Este é um superdesportivo francês. Que carro é? A) Venturi Atlantique; B) Audax Roadster; C) Vernet Pairard

2 – Foi dos primórdios dos monovolumes e nasceu nos EUA. De que carro falamos? A) Chrysler Voyager; B) Stout Scarab; C) Voisin Aerodyne

3 – Este carro antecipa o futuro a condução autónoma. Falamos de que modelo? A) Mercedes F105; B) Fiat Centovenci; C) Nissan Aryia

4 – Que protótipo é e que nome tinha? A) Bentley EXP; B) Lexus LFR; C) VW Golf Sport

5 – Vale mais de 3 milhões de euros e é feito fora da Europa. Que carro é? A) Pagani Huayra; B) Icona Vulcano; C) W Motors Lyjan HyperSport

Tenha um ótimo fim de semana e esperamos que os resultados tenham sido bons ao longo da semana. As resposta a este último “quiz” serão reveladas na próxima semana, onde todos os dias voltaremos a ter o “AUTOMAIS – O Mundo Automóvel”, mas desta feita vamos elevar a fasquia. Acabam-se as opções de resposta, terá de levar ao extremo os seus conhecimentos. Entretanto, pela sua e pela nossa saúde, fique em casa mais uns dias!

