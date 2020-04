AUTOMAIS – O Mundo Automóvel – Médio

By José Manuel Costa on 22 Abril, 2020

Vamos lá colocar a prova os seus conhecimentos do universo automóvel. Nível Médio.

Quanto aos resultados de hoje de manhã, as respostas certas eram: 1) Lotus Europa; 2) Jaguar C-X75 – 007 Spectre; 3) Ford Escort México; 4) Porsche 924; 5) BMW M8

1 – Este interior pertence a um Mercedes, sabe qual é? A) Mercedes Classe S; B) Mercedes SL; C) Mercedes SLR

2 – Protótipo que deve o seu nome por ter apenas um lugar. A) Ferrari SP Monza; B) McLaren Elva C) Lamborghini Egoista

3 – Qual era o carro que usava uma bola de golf como alavanca da caixa? A) VW Golf; B) VW Polo; C) VW Passat

4 – A que modelo pertence este velocímetro? A) Porsche 911; B) Fiat 131; C) Lancia Fulvia

5 – A que carro pertence esta grelha? A) BMW 135i; B) Renault Megane RS; C) Renault Clio RS

