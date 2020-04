AUTOMAIS – O Mundo Automóvel – Nível: Fácil

By José Manuel Costa on 23 Abril, 2020

Vamos lá colocar a prova os seus conhecimentos do universo automóvel. Nível Fácil.

Quanto ao desafio de ontem, aqui estão as respostas certas: 1) Spyker C8 Laviolette; 2) Mini Coupé JCW; 3) Fiat Multipla; 4) De Tomaso Pantera; 5) Honda S2000

1 – Desportivo japonês teve de mudar de nome em França. Que carro é? A) Toyota MR2; B) Honda S2000; C) Suzuki Impreza

2 – Qual era o nome deste carro quando surgiu? A) Mazda Miata; B) Mazda MX-5; C) Mazda MX-3

3 – Que carro tinha o topo dos guarda lamas tão nervurado? A) Alfa Romeo SZ; B) Porsche 911; C) TVR Sagaris

4 – Estas são as saídas de escape são de que carro? A) Ferrari Monza SP; B) Porsche Carrera GT; C) Mclaren 600 LT

5 – Este é um superdesportivo, sabe qual é? A) Ferrari GTB; B) Zenvo TSI GT; B) Koenigsegg Agera

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI