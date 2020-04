AUTOMAIS – O Mundo Automóvel – Nível: Fácil

By José Manuel Costa on 20 Abril, 2020

Vamos lá colocar a prova os seus conhecimentos do universo automóvel. Nível Fácil. As respostas? Amanhã de manhã terá as respostas certas.

1 – Não se vendeu em Portugal, mas faz parte de uma marca de luxo. A) Kia Stinger; B) Hyundai Genesis; C) Infiniti Q70

2 – Carro que fazia parte das marcas “kit car” britânicas. A) Marcos; B) TVR; C) Ariel

3 – Foi um sucesso quando foi lançado, mas a réplica não correu lá muito bem. A) Mini; B) Carocha; C) Fiat 500

4 – Faz o sonho de muitos e conheceu várias versões diferentes até ser substituído. Que carro é? A) Ferrari 488 GTB; B) Ferrari F8 Tributo; C) Ferrari 458 Italia

5 – Este carro tinha o nome do fundador da marca. A) Opel Karl; B) Mercedes; B) Koenigsegg

