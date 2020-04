AUTOMAIS: que carro é este?

By José Manuel Costa on 28 Abril, 2020

A semana passada oferecemos-lhe um passatempo com duas edições diárias do mais fácil ao mais difícil. Esta semana, voltamos a oferecer um passatempo, ainda com duas edições diárias, mas agora propomos que olhe para os dez modelos que propomos em cada edição e tente adivinhar que veículo é. Provavelmente terá de fazer alguma pesquisa e o objetivo é reforçar os seus conhecimentos do automóvel. A resposta ao desafio de cada edição é fornecida na edição seguinte. Divirta-se e não se exalte, afinal isto é apenas para o ajudar a passar mais facilmente o tempo!

Respostas ao desafio de ontem à tarde: 1) GM Firebird 1XP 21 (1953); 2) Alfa Romeo Giulietta Sprint (1957); 3) Alpine Vision Gran Turismo Concept (2015); 4) Audi Avus Quattro (1991); 5) BMW 320 Tourer (1932); 6) Breckland Beira (2009); 7) Elfin Clubman MS8 (2004); 8) Loremo LS Concept (2006); 9) Mitsuoka Galue (2005); 10) Cooper Jaguar T38 MKII.

