“Avançar com confiança” oferece rendas de 109€/mês na compra de um Hyundai

By José Manuel Costa on 13 Maio, 2020







A Hyundai Portugal tem estado muito ativa nesta fase de recuperação e acaba de lançar um plano chamado “Avançar com confiança”.

Após dois meses duros, Portugal está a sair do torpor imposto pelo confinamento defensivo face à pandemia de Covid-19. E o mercado automóvel, duramente atingido, está a começar a sair da hibernação forçada, com a Hyundai a estar muito ativa na recuperação. A Hyundai Portugal desenvolveu o “Avançar com confiança” para auxiliar os seus clientes, tocando várias áreas desde viaturas novas e usadas e após venda e reforço das medidas de segurança para que a visita ao espaço de venda seja feita em segurança e com toda a confiança.

Falando do que interessa, a Hyundai vai propor, na área comercial, rendas muito competitivas a partir de 109€/mês para a aquisição de um carro novo, escolhendo a solução financeira “Hyundai Open Drive”. A Hyundai inclui também a oferta de Manutenção Programada e ainda um seguro de proteção ao crédito, que protege os clientes em situação de doença, hospitalização ou desemprego involuntário. Adiciona, ainda, uma campanha de valorização da retoma no valor de 2 mil euros, na compra de um carro novo.

Em paralelo com estas medidas de apoio na área comercial, a Hyundai Portugal tem como prioridade a segurança dos seus clientes e colaboradores e, por isso, implementou um conjunto de medidas de segurança e proteção, para que o momento de aquisição de uma nova viatura seja vivido com toda a confiança. Para tal, a marca coloca, na sua rede de concessionários, desinfetante e máscaras para sua proteção à disposição dos seus clientes. Adicionalmente, serão tomadas também medidas adicionais de desinfeção regular das instalações, higienização das viaturas de exposição demonstração e cortesia e, por fim, a aplicação da distância de segurança de 2 metros no interior das instalações.

