Bentley mostra novo Continental GT Mulliner

By Guilherme André on 16 Setembro, 2020



























A Bentley anunciou que o Salon Privé vai ser o palco de apresentação do novo “pináculo de luxo” da marca britânica: o Bentley Continental GT Mulliner. O evento que decorre no próximo dia 22 de setembro vai revelar ao público a versão Coupé do já conhecido GTC Mulliner, mas também vai servir para apresentar novas alternativas de personalização.

Face ao Continental GT base, esta variante Mulliner tem alguns detalhes diferenciadores. Um dos mais visíveis é a nova grelha “double diamond” com um formato, tal como o nome indica, em diamante. Este dado verifica-se, igualmente, nas entradas de arda dianteira. Para além disso, as jantes de 22 polegadas recebem os logos Mulliner no centro. No interior reina o luxo tão característico do construtor britânico. Assim, o Mulliner acrescenta bancos e painéis das portas em couro acolchoado Diamond in Diamond que conferem um visual ainda mais requintado. A consola central apresenta um acabamento fresado com diamante e ao centro do tablier surge o novo relógio Breitling em metal escovado.

Tudo isto é acompanhado pelo motor W12 6.0 litros com 635 cavalos, ou se preferir, pelo V8 4.0 litros com 549 cavalos. Se está interessado em ter o “pináculo do luxo” da Bentley saiba que as encomendas começam já em outubro, enquanto as primeiras entregas estão previstas para 2021.

