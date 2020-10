Bentley Flying Spur recebe variante com motor V8

By Guilherme André on 14 Outubro, 2020



















O Bentley Flying Spur acaba de receber uma variante mais contida quando comparado com o W12 lançado no início de 2020. Agora, os clientes vão poder optar pelo motor V8 de 4.0 litros biturbo a gasolina que chega aos 550 cavalos e 770 Nm de binário. Nesta versão é possível acelerar dos 0 aos 100 km/h em quatro segundos. Isto significa que é apenas 0,2 s mais lento do que o Flying Spur W12 que conta com mais 85 cavalos. Já a velocidade máxima desce dos 333 para os 318 km/h.

Esta versão V8 não perde muito para o W12 por um motivo muito simples. Mesmo menos potente, pesa 2237 kg, menos 100 kg face ao “irmão mais poderoso”, o que atenua as diferenças e, por outro lado, aumenta a agilidade. De referir ainda que o V8 está equipado de série com suspensão adaptativa ou sistema de vectorização de binário.

Relativamente a estética é em praticamente tudo igual, com a exceção de receber novas jantes, ponteiras de escape ovais e, claro, os logos V8 em vez dos W12. Para já ainda não há preços finais, mas sabemos que já está disponível para encomenda e as primeiras unidades devem ser entregues ainda em 2020.

