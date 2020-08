Bentley lança configurador denominado “artesanato digital”

By Guilherme André on 25 Agosto, 2020









A Bentley anunciou o lançamento de um configurador digital. No entanto, sendo uma marca de luxo, isto é bem mais complexo do que simplesmente escolher opcionais. Em primeiro lugar, começamos por referir que é possível criar 10 mil milhões de combinações em toda a gama da Bentley e, por isso, percebemos que foram até ao mais ínfimo detalhe. Para além disso, não se pouparam ao nível de grafismo já que o configurador utiliza imagens de componentes individuais que são retirados diretamente da biblioteca digital da Bentley. Ou seja, as mesmas que estão associadas aos sistemas de engenharia e de produção, mostrando assim uma representação realista do veículo. A este dado, a marca britânica decidiu chamar “artesanato digital”.

Paul Chapman, gestor de media digital da Bentley, explica a complexidade do projeto. “O meu trabalho é unir tecnologia e luxo na produção dos Bentleys digitais com a mesma fusão de manufatura, inovação e sustentabilidade dos nossos carros do mundo real. Perguntam-me frequentemente quantas imagens são necessárias para recriar um Bentley – que pode ter até 10 mil milhões de configurações possíveis – no espaço digital… o novo Bentayga precisou de 280 000 imagens para ilustrar todas as opções possíveis!”, referiu Chapman.

Assim, se está a pensar adquirir um Bentley, ou simplesmente tem curiosidade para saber a quantidade de personalizações que pode fazer a um, dê uma vista de olhos no configurador oficial da marca.

