Bentley poderá ficar entregue à Audi

By João Isaac on 26 Outubro, 2020

Continuam as movimentações internas no Grupo Volkswagen e o mais recente rumor é de que a Bentley poderá vir a ficar sob o controlo da Audi. O objetivo é, obviamente, uma otimização de processos com vista à redução de custos. Para isso, a marca de Ingolstadt poderá vir a ficar com a responsabilidade das finanças e e do desenvolvimento tecnológico da marca britânica já a partir do início de 2021.

Segundo avança um site alemão da especialidade, a Audi poderá inclusivamente ajudar a desenvolver as próximas gerações do Continental GT e do Flying Spur sobre a plataforma que será também utilizada pelo próximo Porsche Macan, pensada para modelos elétricos. Para além disso, a Bentley poderá vir a beneficiar igualmente de um novo SUV totalmente elétrico que se colocará na sua gama abaixo do Bentayga.

