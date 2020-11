Bentley vai tornar-se marca 100% elétrica em 2030

By Guilherme André on 6 Novembro, 2020

O futuro da indústria automóvel passa pela eletrificação, isso é inegável. De facto, é cada vez mais comum assistirmos a marcas começarem a delinear estratégias de futuro com isso em mente, como é o caso da Bentley. A marca de luxo britânica apresentou o plano Beyond100, onde anunciou que vai tornar-se numa marca 100% elétrica em 2030. Para além disso, também referiu que vai passar a ser gerida pela Audi, dentro do Grupo Volkswagen. Quanto a modelos, sabemos que o primeiro 100% elétrico chega em 2025 e será feito com base no protótipo EXP 100 GT. Mattias Rabe, responsável pela engenharia da casa britânica, refere ainda que vão criar uma plataforma para veículos elétricos que será feita em conjunto com a Audi e Porsche.

Ou seja, de um modo geral a eletrificação total dos modelos vai começar daqui a cinco anos e, cinco anos depois terão toda a gama eletrificada. Porém, se quer mesmo um Bentley eletrificado bem mais cedo saiba que a marca de luxo também vai estrear novos híbridos plug-in já em 2021. Falamos de uma variante PHEV do Flying Spur e um outro que ainda não é conhecido. Estes dois vão juntar-se ao Bentayga Hybrid. Já a divisão Mulliner vai focar-se em três áreas que a Bentley considera importantes: Classic, Collections e Coachbuilt.

