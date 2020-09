BMW 128ti, o desportivo pensado para os jovens condutores

By Guilherme André on 16 Setembro, 2020



















A BMW mostrou as fotos do novo 128ti, a variante que se posiciona em baixo do M135i xDive. Considerado um compacto desportivo, esta variante pretende seduzir os jovens condutores que procurem um carro capaz de oferecer uma condução divertida. A unidade das imagens ainda se encontra com alguma camuflagem, visto que está na fase final de testes antes de chegar ao mercado em novembro de 2020.

Esta nova variante está equipada com o motor quatro cilindros biturbo que debita 265 cavalos, potência essa que permite acelerar dos 0 aos 100 km/h em 6,1 segundos. Com esta performance, o 128ti torna-se um rival direto de carros como o i30 N ou Golf GTI, visto que esta nova geração do Série 1 é de tração dianteira. Com menos 80 kg do que o M135i, esta versão está equipada com um diferencial Torsen. Para além disso, apresenta-se 10 mm mais perto do chão quando comparado com o Série 1 base. A direção ganha uma nova afinação para ficar mais direta e recebe travagem M Sport.

