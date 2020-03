BMW 3.0 CSL IMSA é um dos carros mais raros do mundo, mas pode ter uma réplica que pode andar na estrada

By José Manuel Costa on 27 Março, 2020















Conhecido como “Batmobile”, o BMW 3.0 CSL IMSA é um dos carros de competição mais icónicos de sempre, tendo sido fabricado em apenas cinco exemplares.

Claro que há versões do 3.0 CSL para andar em estrada, mas ficavam a anos luz do verdadeiro fogo de artifício da versão de competição, com os alargamentos loucos e as muitas asas que dominavam a carroçaria e lhe deram o cognome de “Batmobile”.

O carro que pode ver nas imagens é fruto da imaginação do designer Khyzyl Saleem e numa versão homologada para andar na estrada, oferece a maior parte do músculo do carro de competição original. Mas em as cores originais, antes um negro que lhe coloca como uma segunda pele o nome de “Batmobile”.

A frente tem o enorme spoiler colado ao chão, mas com faróis LED modernos que fazem uma ligação aos “Angel Eyes” da BMW. Os enormes alargamentos estão preenchidos com pneus de generosas dimensões e belíssimas jantes BBS. Na traseira lá está a asa enorme que destacava o 3.0 CSL IMSA. A motorização é desconhecida.

