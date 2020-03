BMW alerta que a previsão do lucro de 2020 será bem inferior que o esperado

By José Manuel Costa on 18 Março, 2020

A casa de Munique anunciou que o lucro antes de impostos e a venda de carros cairá bastante em 2020, à medida que o Coronavirus avança.

A desaceleração da atividade económica e os elevados custos com o departamento de pesquisa e desenvolvimento, contribuem para esta situação, juntamente com o fecho de fábricas já anunciado.

A BMW tem sérias dúvidas sobre a duração da Pandemia de Covid-19, tornando complicado fazer uma previsão sobre o que será 2020, embora seja claro que todos os indicadores vão conhecerem forte recuo.

Segundo algumas previsões, o EBIT (lucros antes de juros e impostos) médio da indústria será entre 2 e 4%. Ora, quando a BMW anunciou o investimento de 30 mil milhões de euros até 2025, para trazer para o mercado os modelos elétricos, o resultado não pode ser famoso.

