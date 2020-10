BMW assina acordo a pensar na estratégia de eletrificação

By Guilherme André on 13 Outubro, 2020

A BMW Group assinou um acordo de cooperação com a CME, grupo líder em diferentes segmentos de engenharia de topo e com presença significativa em várias áreas relacionadas com a sustentabilidade. O principal objetivo desta união é disponibilizar aos clientes mais serviços e soluções de carregamento inteligentes e sustentáveis. Com este anúncio a BMW pretende criar as condições ideais para suportar o aumento de oferta de veículos eletrificados que devem ser lançados nos próximos anos.

“Esta parceria é uma mais-valia para o BMW Group, estando totalmente alinhada com a nossa estratégia de eletrificação e com o serviço de excelência que pretendemos prestar aos nossos Clientes. Esta colaboração permitirá à BMW Portugal, e à sua rede de concessionários, uma intervenção ainda mais rápida, profissional, flexível e sustentável no desenvolvimento da mobilidade elétrica” revela Massimo Senatore, Diretor Geral da BMW Portugal.

“A parceria estabelecida entre a BMW Portugal e a CME, que visa a instalação de soluções de carregamento de veículos eletrificados em Portugal, é a evidência da importância que as duas empresas atribuem à descarbonização da economia através da transição energética e representa um passo importante na estratégia da CME para a mobilidade” salienta o Presidente do Grupo ProCME, José dos Reis Costa.

