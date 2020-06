BMW Golden Thunder é série especial para o Série 8 nas versões coupé, descapotável e Gran Coupé

By José Manuel Costa on 22 Junho, 2020















A série especial Golden Thunder surge no Série 8 nas suas várias versões e surge numa pintura negra do mais belo efeito.

Há duas cores para esta versão especial, o “Sapphire Black” e o “Froizen Black, ambas metálicas, acompanhadas por detalhes contrastantes em dourado. Entre as partes pintadas de dourado estão os grafismos no guarda lamas dianteiro, nas saias laterais e até ao para choques traseiro. As capas dos espelhos, as jantes de 20 polegadas da divisão M e o spoiler traseiro M, todos estão pintados de dourado.

Todos os modelos Golden Thunder estão equipados, de série, com o pacote Sport da divisão M exterior, enquanto no interior, tudo está forrado em pele Merino, da BMW Individual, preta, inscrição “Edition Golden Thunder” bordada nos encostos de cabeça, tejadilho forrado em Alcantara cinzenta e consola central que onde encontramos, habitualmente, placas de fibra de carbono ou de plástico preto brilhante, estão agora placas douradas. O sistema de som Bowers&Wilkins com tecnologia “surround” é de série. O carro só estará disponível no final do ano, desconhecendo-se preços e quando é que estará à venda em Portugal.

