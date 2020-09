BMW iNext vai conseguir chegar aos 600 quilómetros de autonomia?

By Guilherme André on 15 Setembro, 2020

A BMW tem o futuro bem delineado ao esperar introduzir 25 veículos eletrificados até 2025. Um dos próximos vai ser o SUV elétrico construído com base no concept BMW iNext que, ao que tudo indica, vai deixar a concorrência em sentido. De acordo com o BMW Blog, o fabricante bávaro pretende apresentar a versão de produção ainda este ano e deve, alegadamente, ter três diferentes variantes. A mesma publicação revela que no topo da gama estará o SUV com autonomia entre os 600 e os 620 km de autonomia de acordo com o ciclo WLTP. Já a mais acessível deve rondar os 400 km.

Apesar de ainda não existirem dados oficiais e, por isso, não passarem de rumores, são números muito respeitáveis principalmente quando olhamos para os rivais diretos. Como comparação, o Mercedes-Benz EQC garante um total de 417 km, enquanto o Audi e-tron chega aos 436 km e o Jaguar I-Pace aos 470 km. Ou seja, caso a BMW consiga realmente estes números, vai deixar para trás todos os rivais diretos, “batendo à porta” da Tesla, a única marca a conseguir superar os 600 km de autonomia (A Lucid promete 809 km, mas ainda não têm nenhum veículo de produção).

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI