BMW iX, o novo SUV elétrico da marca com 600 quilómetros de autonomia

By Guilherme André on 11 Novembro, 2020































Depois de vários teasers a BMW revelou o novo iX. O modelo das fotos encontra-se muito próximo daquele que vai ser produzido e é criado com base no concept Vision iNext. O BMW iX é segundo modelo 100% elétrico da marca, primeiro na carroçaria SUV, e apresenta um design minimalista com destaque para a típica grelha “rim”. “O Grupo BMW está sempre a tentar reinventar-se. Esse é um elemento central da nossa estratégia corporativa. O BMW iX expressa essa abordagem de uma forma extremamente concentrada”, refere Oliver Zispe, CEO da marca alemã.

Quanto a dimensões, podemos esperar um modelo semelhante ao X5 no exterior, mas no interior o iX “oferece conforto e capacidade de carga comparável com o X7”, afirma Frank Weber, Membro da BMW AG. Construído sobre uma nova plataforma modular desenvolvida para a nova geração de veículos elétricos, pretende garantir eficiência, mas ao mesmo tempo prazer de condução e versatilidade.

No que diz respeito a motorização, o BMW iX utiliza a quinta geração do sistema eDrive. Para tal, está equipado com dois motores elétricos com mais de 500 cavalos de potência (valor estimado), o que permite acelerar dos 0 aos 100 km/h em menos de cinco segundos. Relativamente a autonomia, de acordo com o ciclo WLTP, podemos esperar mais de 600 quilómetros com um único carregamento. Quando a bateria acaba, o iX permite carregamentos até 200 kW que, segundo a estimativa, permite carregar dos 10 aos 80% em menos de 40 minutos.

Fonte: BMW

