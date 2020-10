BMW lança campanha “Usado ou Importado, o seu BMW é sempre Bem-Vindo”

By Guilherme André on 20 Outubro, 2020

A BMW decidiu lançar a campanha “Usado ou Importado, o seu BMW é sempre Bem-Vindo”. Esta consiste na oferta de serviços a quem tenha adquirido o seu veículo BMW, usado ou importando, com transferência de propriedade ocorrida há mais de 3 e menos de 7 meses. Basicamente, os clientes vão ter acesso a serviços como óleo original BMW, chek-up de campanhas técnicas, apoio na criação de uma conta BMW Connected Drive e explicação detalhada do veículo.

Para tal, os clientes que cumpram o requisito em cima mencionado, pode ter acesso a um voucher de oferta neste site. De seguida, apenas necessita de inserir os dados do veículo, bem como o certificado de matrícula ou o DUA. Quando tiver feito a validação, recebe um voucher que poderá utilizar num ponto de serviço autorizado da BMW que preferir. O principal objetivo desta campanha é acolher os clientes que ainda não conhecem o BMW service, mas também apresentar os programas de pós-venda.

