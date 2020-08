BMW M235i Gran Coupe falha, inesperadamente, o teste do Alce!

By José Manuel Costa on 11 Agosto, 2020

Uma vez mais os nossos camaradas do sítio km77 realizaram um teste do Alce, desta feita ao BMW M235i. E para espanto geral… falhou!

O M235i falhou de forma clara o teste do Alce a uma velocidade de 78 km/h, tendo a velocidade que ser reduzida para os 68 km/h para que o BMW não levasse os cones consigo. As transferências de massa atiraram o carro contra os cones e impossibilitaram cumprir o teste acima dos 68 km/h. Onde fica o BMW M235i face a outros modelos? Bom, o Suzuki Jimny cumpriu o teste a 68 km/h sem a mínima perturbação, o VW Golf fez o teste a 69 km/h e o Mercedes CLA 200 fez a 66 km/h. Portanto, não foi uma boa prestação por parte de um carro que se esperava mais eficaz e que não falhasse este teste, duro é certo, mas que não deveria colocar problemas à plataforma UKL de tração à frente (o Gran Coupé tem a mesma base do Série 1 e não do Série 2 coupé.

