BMW M3 e M4 com caixa manual, 510 cavalos e muito mais

By Guilherme André on 23 Setembro, 2020



























































Depois de mais uma fuga de imagens antes do tempo, a BMW revelou oficialmente os novos M3 e M4. A dupla de desportivos alemães destacam-se pelas novas dianteiras com as polémicas grelhas, mas também por uma clara evolução face aos antecessores. Tal como se espectava, estão equipados com o motor seis cilindros em linha 3.0 biturbo que debita 480 cv e 550 Nm de binário na versão base. Já na mais potente Competition o valor sobe para os 510 cv e 650 Nm de binário, o que representa um aumento de 49 cv face ao anterior.

No que diz respeito a performances, quando equipados com o pack M Driver, é possível acelerar dos 0 aos 100 km/h em 4,1 segundos (3,8 no Competition) e atingir uma velocidade máxima de 290 km/h. Se por um lado os menos potentes recebem caixa manual e tração traseira, o Competition vai oferecer a partir de 2021 tração integral xDrive variável. Ainda ao nível mecânico, a BMW melhorou o chassis e criou novas afinações de suspensão.

O interior é idêntico ao conhecido do M340i e M440i, mas recebe um volante M e bacquets em carbono. O equipamento de série inclui, por exemplo, o BMW Live Cockpit Professional. Por fim, os dois desportivos chegam no primeiro trimestre de 2021 e vai poder personalizá-lo com novas cores: São Paulo Yellow, Isle of Man Green e Toronoto Red.

