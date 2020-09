BMW M3 e M4 revelados antes da apresentação

By Guilherme André on 22 Setembro, 2020



















Começa a ser uma infeliz tradição o aparecimento de fotos de carros novos antes de eles serem apresentados. É o caso dos BMW M3 e M4 que foram conhecidos a um dia da apresentação oficial. As fotos foram publicadas pela conta de Reddit do utilizador Avaley e mostram os dois desportivos com a polémica grelha já vista no Série 4. Para além disso, ambos apresentam entradas de ar no capot e quatro ponteiras de escape, duas de cada lado do difusor.

O motor de ambos deve ser o seis cilindros em linha 3.0 litros biturbo com 480 cavalos na variante base e com mais de 500 cavalos na Competition. Porém, temos de esperar por amanhã para conhecermos todas as informações mecânicas, mas também mais fotos relacionadas com o interior.

