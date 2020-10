BMW M4 Competition vai receber edição limitada a 150 unidades

By Guilherme André on 23 Outubro, 2020























Pouco tempo após o lançamento, a BMW anunciou a primeira edição especial do novo M4. A denominada Kith Design Study Edition foi criada em parceria com o estúdio de moda Kith liderado por Ronnie Fieg, um admirador da marca que tem, inclusive, um BMW M3 E30 restaurado especificamente para si. Agora, a marca bávara utilizou a mesma marca de moda para criar uma edição limitada a 150 unidade do novo BMW M4 Competition. Este vai contar com “elementos exclusivos Kith no interior e exterior”, criados pelo próprio Fleg. O estilista realizou ainda a junção do logo da marca de moda com o da BMW, numa combinação única. Quanto à cor exterior os clientes vão poder escolher entre o Frozen Black, Frozen Dark Silver ou Frozen Brilliant White.

Debaixo do capot não existem novides, ou seja, o BMW M4 Competition está equipado com o motor seis cilindros em linha 3.0 biturbo que debita 510 cv e 650 Nm de binário. Com estes valores é possível acelerar os 0 aos 100 km/h em 3,8 segundos e atingir uma velocidade máxima de 290 km/h (com o Pack M Driver). Por fim, a marca bávara anunciou que as encomendas começam a 23 de outubro e as primeiras unidades estão previstas para o verão de 2021.

