BMW M5 acaba destruído após sair do concessionário

By José Manuel Costa on 7 Abril, 2020

Não há muitos detalhes, mas o acidente deu-se nos EUA, em Baltimore, e o BMW M5 que vê na imagem, destruído, tinha acabado de sair do concessionário.

O dono deste M5 foi buscar o carro ao concessionário e ao fim de pouco mais de 11 quilómetros, despenhou-se contra um poste telefónico. Ontem tínhamos noticiado a destruição de um Corvette C8 após 24 horas de sair do stand, agora o recorde está nestes 11 km até destruir um BMW M5. Em Portugal, como referimos, o recordista é o dono de um VW Polo G40 que não chegou a fazer tantos quilómetros. Dizem, que isto dos mitos urbanos é terrível. Para este norte americano, lá foi um M5 para o galheiro e agora é esperar que o seguro seja bom. Mas vêm lágrimas aos olhos ao ver um M5 assim, todo destruído.

