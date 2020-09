BMW M5 CS apanhado em testes na Alemanha

By Guilherme André on 14 Setembro, 2020

A BMW já provou que está a investir forte na divisão desportiva M. Atualmente há opções para todos os gostos, desde sedans até ao maior SUV que podemos comprar. No entanto, desta vez falamos de um carro que pode vir a ser o M mais radical de sempre. Um vídeo filmado em Nürburgring mostra um BMW M5 em testes semi-camuflado que, ao que tudo indica, poderá ser um M5 CS, o mais potente de toda a gama.

O que nos leva a querer que seja mesmo um CS é a inclusão do spoiler traseiro idêntico ao utilizado no M2 CS, bem como para-choques ligeiramente diferentes. O vídeo em baixo mostra um andamento bastante rápido com uma dinâmica em curva muito apurada. Tudo isto acompanhado por uma “banda sonora” grave proveniente das quatro ponteiras de escape na traseira.

Para já não passam de rumores, mas o possível BMW M5 CS, equipado com o motor V8 biturbo de 4.4 litros, pode chegar aos 650 cv, uma potência superior aos 625 cv do Competition. Quanto à apresentação ainda nada se sabe, mas a mesma deve acontecer ainda este ano.

