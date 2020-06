BMW M5 CS é uma “besta” com 650 CV!

By José Manuel Costa on 25 Junho, 2020

O próximo modelo M é a versão CS do M5 que apresentamos aqui no AUTOMAIS há uns dias.

O carro está em testes no Nurburgring, mas este vídeo deixa perceber como o será o próximo M5. O vídeo deixa ver uma pintura mate, sem brilho, alguns detalhes dourados mate em redor do duplo rim. Os logótipos M5 CS são visíveis, bem como as jantes diferentes, asa traseira e capas dos espelhos em carbono e um difusor mais agressivo. O motor ainda não se sabe como será, mas deverá ter 650 CV e 800 Nm, algo mais que o M5 Competition.

O carro terá um diferencial autoblocante diferente do M5 e M5 Competition, travões em carbono cerâmica e um tejadilho em fibra de carbono. O M5 CS deverá ter produção limitada, desconhecendo-se, para já, quantas unidades e qual o preço.

