BMW M8 Competition chega aos 720 cavalos com modificação da AC Schnitzer

By Guilherme André on 25 Agosto, 2020



















Atualmente, o BMW M8 é o topo de gama da marca alemã, principalmente na variante Competition. A imagem agressiva, mais de 600 cavalos e uma condução dinâmica, são os principais argumentos que o tornam num dos melhores desportivos da atualidade. Porém, a AC Schnitzer, conceituada preparadora alemã, viu potencial para chegar ainda mais longe.

De série, o BMW M8 Competition está equipado com o motor V8 bi-turbo de 4.4 litros com 625 cavalos e 750 Nm de binário. Potência essa que a preparadora conseguiu elevar para os 720 cv e 850 Nm. Ainda a nível mecânico, a AC Schnitzer instalou uma nova configuração de suspensão que deixa o M8 Competition 20 mm mais baixo à frente e 15 mm atrás.

No exterior, a preparadora garante alguns produtos para que cada cliente possa personalizar o desportivo a gosto. Aqui inclui-se difusor dianteiro, saias laterais em fibra de carbono e asa traseira. Por fim, a AC SChnitzer não revelou o preço da modificação.

