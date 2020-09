BMW mostra primeiras imagens do M3

By Guilherme André on 21 Setembro, 2020







Com a apresentação prevista para os próximos dias, a BMW decidiu lançar novos teasers dos desportivos M3 e M4. Nestas imagens cheias de fumo verde, surge a dianteira do M3 onde se destaca a inclusão de uma nova grelha, muito idêntica à apresentada no Série 4, mas as novidades não ficam por aqui. Ao que tudo indica a marca bávara vai garantir opções com caixa manual de seis velocidades para quem quiser um pouco mais de adrenalina e três pedais. Este dado é cada vez mais raro na indústria automóvel, principalmente quando falamos de desportivos.

Para além disso, o BMW M3 vai surgir com um visual bem mais desportivo e aguerrido. Exemplo disso é a traseira trabalhada que recebe agora um difusor traseiro e quatro ponteiras de escape. Estas vão soltar o som proveniente do motor que, segundo os rumores, deve ser um seis cilindros em linha 3.0 litros bi-turbo com 480 cavalos. É também esperada uma variante Competition onde a potência deve ultrapassar os 500 cavalos. Contudo, não passam de rumores e temos de esperar pela apresentação oficial para revelarmos todas as informações.

