BMW multada por inflacionar vendas nos EUA

By Guilherme André on 25 Setembro, 2020

A Comissão de Títulos e Câmbios dos Estados Unidos multou em 18 milhões de dólares (15,4 milhões de euros) a subsidiária da BMW em solo norte-americano. De acordo com o comunicado da entidade, a subsidiária é acusada de fornecer informações falsas e enganosas. De 2015 a 2019, a BMW falsificou o número de vendas e em 2015 e 2017 divulgou vendas de veículos fictícios, de modo a ajustar vendas.

“Por meio da disseminação repetida de informações fraudulentas, a BMW enganou os investidores sobre as suas vendas (…) nos Estados Unidos e sobre a procura dos clientes de veículos BMW no mercado americano, enquanto levantava capital nos Estados Unidos”, refere a Lusa.

A BMW já reagiu a esta comunicação e mostra-se “satisfeita” por ver este assunto resolvido. “Grande parte dos factos apontados aconteceu há mais de três anos”, refere o gigante alemão. Para além disso, acrescenta que “não há nenhuma alegação ou conclusão de conduta dolosa da BMW”.

Fonte: Lusa

