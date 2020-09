BMW Série 4 Convertible, para quem gosta de andar com os cabelos ao vento

By Guilherme André on 30 Setembro, 2020



























Depois de ter sido conhecida a nova geração do Série 4, a marca alemã lança uma nova versão, mas agora a céu aberto. A convertible recorre a uma capota de lona retrátil que é, de acordo com a marca alemã, 40% mais leve quando comparado com um hard-top. A inclusão do mecanismo de abertura automática reduziu ainda a bagageira de 385 litros, para 300 litros. De referir que o processo de abertura é realizado em 18 segundos e pode ser acionado em andamento até 50 km/h. Tirando a capota de lona, que pode ser em preto ou no opcional antracite Moonlight, o Série 4 está sensivelmente igual a nível estético, mas foi necessário realizar alguns reforços estruturais.

Quanto à gama de motores, é em tudo idêntica à já conhecida do Série 4. Ou seja, podemos encontrar a gasolina o 420i (184 cv e 300 Nm), 430i (225 cv e 400 Nm), ambos equipados com o motor quatro cilindros de 2.0 litros turbo. O topo de gama recorre ao bloco seis cilindros em linha com sistema mild hybrid de 48V, M440i xDrive, que anuncia 374+11cv e 500 Nm.

Passando para o Diesel, a proposta é feita com o motor quatro cilindros 2.0 litros turbo, igualmente com sistema mild hybrid, na variante 420d (190+11 cv e 400 Nm). Mais tarde, em julho de 2021, deve chegar o 430d e, em novembro, o M440d xDrive. Sem esquecer, claro, o “todo poderoso” M4 que poderá chegar aos 510 cv.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI