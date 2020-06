BMW Serie 4 é apresentado amanhã, mas as primeiras fotos estão aqui

By José Manuel Costa on 1 Junho, 2020









Durante o fim de semana, o GermanCarForum revelou as primeiras fotos do BMW Série 4, através de uma brochura.

O BMW Série 4 vai ser revelado amanhã, mas as primeiras fotos, oriundas de uma brochura de promoção, já foram reveladas, depois da BMW ter libertado uma foto escurecida onde se percebe a frente do carro, especialmente, a controversa grelha “Duplo Rim”. O carro não é muito diferente do protótipo que a casa bávara mostrou o ano passado no Salão de Frankfurt.

As fotos mostram a frente e a traseira e podemos ver as cores que estão disponíveis para o carro. Mais detalhes, serão revelados amanhã quando o carro for revelado.

