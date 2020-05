BMW Serie 5 renova-se com muitas novidades tecnológicas

By José Manuel Costa on 27 Maio, 2020

Não mudando muito, o novo Série 5 está muito diferente, ainda mais tecnológico e atualizado ao sabor da inevitável eletrificação.

Este novo capítulo na bem sucedida historia do BMW Série 5, nascido em 1972, que já vendeu mais de 600 mil unidades em todo o mundo. Chega agora uma nova geração que vai estar á venda já em julho e que foi apresentada esta manhã via internet.

No que toca ao estilo exterior, claro, a grelha de duplo rim aumentou de tamanho (não tanto como se temia!), o carro tem superfícies mais limpas, novos faróis LED, luzes LED Matrix e o sistema Laserlight, agora como opcionais em todos os modelos e farolins traseiros igualmente com tecnologia LED. O resto ficou mais ou menos igual ao carro anterior.

A BMW oferece novas cores dentro do programa BMW Individual, o pacote M Sport e modificações específicas para a versão de topo, por agora, o M550i xDrive equipado com o V8 a debitar 530 CV. Novas antes de 18 a 20 polegadas estão disponíveis com a opção das jantes BMW Individual Air com 20 polegadas (reduzem o peso e a resistência ao ar), uma estreia no Série 5.

Quanto ao interior, a BMW mudou algumas coisas. Por exemplo, o ecrã central do sistema de info entretenimento tem 10,25 polegadas, mas pode escolher um de 12,3 polegadas, bancos e volante em pele, ar condicionado automático com novas funções, novos bancos M multifunções e a consola central onde estão os comandos principais passa a ter uma base em preto brilhante.

A BMW vai lançar, no carro e na carrinha, uma versão especial Série 5 M Edition, limitada a uma milhar de unidades que tem como equipamento, o pacote M Sport, pintura em cinzento Donnington (disponível apenas nas versões M), jantes de 20 polegadas Individual Air, entre outras coisas da lista do equipamento de série.

Como dissemos, as maiores novidades acabam por estar debaixo do capô pois agora, tanto a berlina como a carrinha (uma novidade!) há variantes híbridas. Além do 530e e 535e, temos o 530e Touring, 530e Touring xDrive e o 535e Touring xDrive, o que ck as duas versões da berlina perfazem cinco ofertas híbridas no Série 5.

O 530e Touring tem um consumo combinado de 2,1 a 1,9 l/100 km, emissões de CO2 de 47 a 43 gr/km e autonomia elétrica de 58 a 62 km. A versão de quatro rodas motrizes xDrive exibe cifras de 2,3 a 2,1 l/100 km, emissões de CO2 de 52 a 49 gr/km e autonomia elétrica de 53 a 56 km. O motor tem 184 CV e 300 Nm de binário auxiliado por um motor elétrico com 109 CV e 265 Nm. Isto oferece um valor combinado de 292 CV e 420 Nm de binário. O 530e Touring chega dos 0-100 km/h em 6,1 segundos e tem como velocidade máxima os 225 km/h, sendo que em modo elétrico a velocidade máxima é de 140 km/h. A carrinha com quatro rodas motrizes tem exatamente as mesmas cifras.

Já o 545e Touring oferece um motor com 286 CV e 450 Nm de binário, auxiliado pelo mesmo motor elétrico de 109 CV e 265 Nm do 530e Touring. Contas feitas, são 394 CV e 600 Nm de binário, o que permite uma aceleração 0-100 km/h em 4,7 segundos e uma velocidade máxima de 250 km/h. Os consumos são de 2,4 a 2,1 l/100 km e as emissões de 54 a 49 gr/km de CO2. A autonomia em modo elétrico é de 54 a 57 km.

Para todos os modelos híbridos, a BMW instalou o BMW eDrive Zone, uma função que automaticamente liga o modo totalmente elétrico quando entra em zonas verdes delimitadas por regulamentos das cidades e que estão embebidas no sistema de navegação. Mas há mais!

A BMW introduz o sistema “mild hybrid” com tecnologia de 48 volts em todos os motores de quatro e seis cilindros, oferecendo uma resposta mais rápida, melhora a eficiência e oferece 11 CV de potência extra para ajudar o motor de combustão interna.

O resto da gama de motores do Série 5 e do Série 5 Touring é composta pelo 520i (184 CV; 290 Nm; 235 km/h; 7,9 segundos dos 0-100 km/h; consumo de 5,5 a 5,3 l/100 km e emissões de 125 a 120 gr/km de CO2), 520i Touring (184 CV; 290 Nm; 225 km/h; 8,3 segundos dos 0-100 km/h; consumo de 5,7 a 5,5 l/100 km e emissões de 131 a 126 gr/km de CO2), 530i [530i xDrive] (252 CV; 350 Nm; 250 km/h; 6,4 segundos dos 0-100 km/h [6,3]; consumo de 5,5 a 5,3 l/100 km [6,1 a 5,9] e emissões de 126 a 121 gr/km de CO2 [140 – 135]) e 530i Touring [530i Touring xDrive] (252 CV; 350 Nm; 250 km/h; 6,7 segundos dos 0-100 km/h [6,6 com xDrive]; consumo de 5,8 a 5,6 l/100 km [6,4 a 6,2] e emissões de 126 a 121 gr/km de CO2 [147 a 142]).

Seguem-se o 540i [540i xDrive] (333 CV; 450 Nm; 250 km/h; 5,2 segundos dos 0-100 km/h [4,9]; consumo de 6,5 a 6,3 l/100 km [6,8 a 6,6] e emissões de 126 a 121 gr/km de CO2 [156 a 153]) e o 540i Touring xDrive (333 CV; 450 Nm; 250 km/h; 5,2 segundos dos 0-100 km/h; consumo de 7,1 a 7,7 l/100 km e emissões de 164 a 159 gr/km de CO2). No topo dos motores a gasolina está o M550i xDrive (530 CV; 750 Nm; 250 km/h; 3,8 segundos dos 0-100 km/h; consumo de 10,0 a 9,7 l/100 km e emissões de 229 a 221 gr/km de CO2).

No lado dos diesel, a BMW oferece o 520d [520d xDrive] (190 CV; 400 Nm; 235 km/h [232]; 7,2 segundos dos 0-100 km/h [7,2]; consumo de 4,3 a 4,1 l/100 km [4,5 a 4,3] e emissões de 112 a 108 gr/km de CO2 [118 – 114]) e o 520d Touring [52od Touring xDrive] (190 CV; 400 Nm; 225 km/h [222]; 7,6 segundos dos 0-100 km/h [7,6]; consumo de 4,5 a 4,3 l/100 km [4,7 a 4,6] e emissões de 119 a 113 gr/km de CO2 [124 – 120]). Seguem-se o 530d [530d xDrive] (286 CV; 650 Nm; 250 km/h [250]; 5,6 segundos dos 0-100 km/h [5,4]; consumo de 4,6 a 4,5 l/100 km [5,0 a 4,8] e emissões de 122 a 118 gr/km de CO2 [131 – 125]) e o 530d Touring [530d Touring xDrive] (286 CV; 650 Nm; 250 km/h [250]; 5,7 segundos dos 0-100 km/h [5,6]; consumo de 4,9 a 4,7 l/100 km [5,2 a 5,1] e emissões de 128 a 123 gr/km de CO2 [137 – 135]). Fecha a gama diesel do Série 5 e Série 5 Touring, o 540 d xDrive (340CV; 700 Nm; 250 km/h; 4,6 segundos dos 0-100 km/h; consumo de 5,1 a 5,0 l/100 km e emissões de 135 a 131 gr/km de CO2), e o 540d xDrive Touring (340CV; 700 Nm; 250 km/h; 4,8 segundos dos 0-100 km/h; consumo de 5,4 a 5,3 l/100 km e emissões de 142 a 138 gr/km de CO2).

Estes motores utilizam novos desenvolvimentos para a tecnologia BMW TwinPower Turbo, com melhorias na injeção de gasolina, turbos de dois estágios para os diesel, permitindo, assim, que todos os motores de quatro e seis cilindros cumpram a norma Euro6d.

O BMW Série 5 e o Série 5 Touring oferecem como opcional a direção ativa (que oferece direção nas rodas traseiras) que tem uma nova versão para funcionar com os híbridos. Depois há uma série de sistemas melhorados. O “Lane Departure Warning” tem agora uma função que faz o retorno do carro á faixa onde estava, o pacote “Driving Assistant Professional” passa a incluir um sistema de navegação ativo com a ajuda do “Lane Change Assist” (função de mudança de faixa), formação automática de faixa de emergência e aviso de cruzamento (que agora tem travagem automática autónoma), visualização 3D da área circundante que mostra tráfego intenso. O sistema de estacionamento automático (opcional) tem novas funções para ajudas à manobra de marcha atrás. Junto com este sistema está o BMW Driver Recorder, que grava até 40 segundos de vídeo de diversas zonas em redor do veículo.

O Sistema Operativo da BMW está já na sétima versão e oferece amplas possibilidades para aplicações e conectividade, bem como maior personalização. Junta-se a toda esta pletora de equipamento o BMW Intelligent Personal Assistant, uma companhia digital com controlo por voz que passa a ter nova configuração e mais funções. Os gráficos foram otimizados para melhorar a interface com o condutor.

O BMW Série 5 tem a capacidade de ser atualizado pelo ar via internet, o sistema BMW Maps é um novo sistema de navegação alojado na nuvem oferecendo uma maior rapidez de funcionamento, busca veloz de pontos de interesse e moradas, cálculo mais preciso da hora de chegada, dados de tráfego em direto e com sistema de reconhecimento de voz que reconhece qualquer palavra. Depois temos a integração Apple Car Play e Andoid Auto, conectividade WiFi, e “Head Up Display”.

