BMW vai apresentar o novo iX3 no dia 14 de julho

By José Manuel Costa on 10 Julho, 2020

A BMW vai revelar o novo SUV elétrico que fará companhia ao Mercedes EQC e ao Tesla Model Y na próxima terça feira dia 14 de julho.

O iX3 é diferente dos seus rivais por não ter uma carroçaria diferenciada da base de partida, sendo a versão elétrica do X3 com ligeiras alterações para vincar a ideia que este é um carro que faz parte da mobilidade elétrica.

O carro tem uma potência de 286 CV e uma autonomia que chega aos 440 km. Mas pouco mais se sabe do modelo, porém, na próxima terça feira, dia 14 de julho ficaremos a saber tudo a partir das 9 da manhã.

