BMW vai cortar 10 mil postos de trabalho

By José Manuel Costa on 23 Junho, 2020

O corte vai ser feito à custa de pessoas contratadas a prazo e que não verão o seu contrato prolongado.

A BMW tinha anunciado a semana passada que tinha chegado a acordo com os representantes dos trabalhadores para concretizar um pacote de alienamento de postos de trabalho. no sentido de conseguir ter um futuro sustentável. Estas cessações de contrato vão acontecer principalmente na Alemanha. Para além destes 10 mil trabalhadores a prazo, a BMW vai eliminar mais 5 mil postos de trabalho através de rescisões voluntárias

