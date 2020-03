BMW vai fechar todas as suas fábricas

By José Manuel Costa on 18 Março, 2020

A casa de Munique está a preparar o fecho de todas as suas fábricas na Europa e na África do Sul até ao dia 19 de abril.

Com esta decisão, que começa no final da semana e vai manter as fabricas fechadas até ao dia 19 de abril. Assim, a BMW abandona o objetivo de alcançar novo recorde de vendas em 2020, acreditando que as vendas ficarão muito abaixo dos níveis de 2019 e a empresa conhecerá o menor lucro dos últimos anos.

“Tomamos muito a sério as nossas responsabilidades, quando toca a assegurar proteção e saúde aos nossos colaboradores e alcançar o maior equilíbrio possível em termos de rentabilidade” disse Oliver Zipse, CEO da BMW, na hora de anunciar o fecho das fabricas.

