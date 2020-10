BMW X7 M50i contra Mercedes-AMG G63. Uma corrida de pesos pesados

By Guilherme André on 12 Outubro, 2020

Atualmente, os SUV são mais do que carros práticos. De facto, já encontramos alguns de grandes dimensões que são verdadeiros “monstros” com potências de um carro desportivo. É o caso do BMW X7 M50i e o Mercedes-AMG G63, dois pesos pesados dos SUV de luxo e ambos com o mesmo número de cilindros. Felizmente, o canal de Youtube, Track Day, decidiu fazer uma drag race com estes dois modelos.

Se por fora apresentam carroçarias bem distintas, debaixo do capot são bastante semelhantes. De facto, ambos estão equipados com um motor V8 e tração integral. Do lado do BMW, temos um 4.4 litros com 530 cavalos e 750 Nm de binário, enquanto o Mercedes-AMG tem um 4.0 litros com 585 cavalos e 850 Nm. Com estes números, podemos pensar que o G63 é mais veloz do que o X7. Mas será mesmo assim? Veja o vídeo e tire as suas conclusões.

