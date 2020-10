Brabus cria um “super” Mercedes-AMG GT63 S

By Guilherme André on 23 Outubro, 2020

























Enquanto aguardamos pelo Mercedes-AMG GT73, aquela que será a versão topo de gama com tecnologia híbrida e mais de 800 cavalos, a Brabus apresentou-nos uma solução ainda mais radical. De facto, a conceituada preparadora alemã voltou a mostrar que é capaz de qualquer coisa ao criar o Brabus Rocket 900. O principal ponto forte desta criação é o “coração” debaixo do capot que recebe uma verdadeira revolução. De facto, o motor V8 de 4.0 litros biturbo, que equipa o AMG GT63 S, foi bastante modificado e passa a ser um 4.5 litros. Para além disso, a preparadora recorreu a dois turbos de maiores dimensões, com um compressor maior, uma pressão máxima superior e um novo sistema de escape. Com estas modificações o desportivo chega aos 900 cavalos e 1250 Nm de binário, contudo, está equipado com um limitador de binário para proteger a transmissão que permite 1050 Nm.

Com mais 260 cavalos de potência, é de esperar que as performances também mudem. Neste ponto, o Brabus Rocket 900 acelera dos 0 aos 100 km/h em 2,8 segundos (3,2s de série), dos 0 aos 200 km/h em 9,7s e dos 0 aos 300 km/h em 23,9 segundos. A estes dados impressionantes referimos que a Brabus limitou a velocidade máxima a 330 km/h para proteger os pneus devido ao peso do veículo.

Como uma modificação não é apenas potência, o Brabus Rocket 900 recebe um kit de carroçaria mais agressivo que, mais do que estética, foi criado em túnel de vento para ajudar na eficiência aerodinâmica. As jantes são de 21 polegadas na dianteira e 22 na traseira, enquanto a distância ao solo é 25 mm inferior. Por fim, se está interessado nesta preparação, saiba que apenas vão ser feitos 10 e, por isso, o preço é elevado. A unidade disposta nestas fotos custa 435 800€, um valor apenas ao alcance de alguns.

