Brabus deixa Smart elétrico mais desportivo

By Guilherme André on 14 Setembro, 2020













A Brabus, conceituada preparadora alemã, lançou uma nova modificação para o Smart elétrico. Utilizando como base a versão Smart EQ ForTwo Cabrio de 2020, a preparadora criou o denominado Ultimate E. Graças a uma reprogramação do sistema, o Smart passa de 82 para 92 cavalos e 180 Nm de binário. Com estes valores consegue acelerar dos 0 aos 100 km/h em 10,9 segundos e atingir uma velocidade máxima de 130 km/h.

Contudo, as modificações não se ficaram pela parte mecânica. No exterior, a Brabus criou um kit estético que garante um visual mais desportivo e largo ao pequeno citadino. Para além disso, recebe jantes de 18 polegadas, uma suspensão mais firme e uma travagem reforçada. Por fim, a Brabus refere que esta criação custa 51 300 euros de preço base (mais impostos).

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI