Brembo lança nova tecnologia que promete reduzir emissões de partículas

By Guilherme André on 21 Setembro, 2020

A indústria automóvel está em fase de transição de veículos de combustão pura para a eletrificação. Isto acontece pelo apertar das normas de emissões CO2 que obriga as marcas a procurar novas alternativas. O principal objetivo deste dado é reduzir a poluição no mundo, porém, os gases provenientes do tubo de escape não são a única causa. De facto, a fricção dos travões, que causa a degradação das pastilhas, dá origem a uma poeira fina que faz mal à saúde e, infelizmente, estes produtos continuam sem qualquer tipo de normas por parte da Comissão Europeia. Contudo, a Brembo lançou um novo produto a pensar exatamente neste facto.

A tecnologia denominada Greentive é na sua essência um revestimento especial com alto nível de resistência à corrosão e um efeito de espelho. O produto nasce de anos de desenvolvimento com o objetivo de reduzir as emissões de partículas. Esta nova superfície garante um desgaste menor e, desse modo, consegue aumentar o ciclo de vida de um disco, reduz a emissões de partículas e permite uma menor sujidade nas jantes. Será este o futuro dos travões?

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI