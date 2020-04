Bridgestone já retomou a produção na Europa

By José Manuel Costa on 23 Abril, 2020

A marca de pneus japonesa já recomeçou a produção desde a passada segunda feira nas suas unidades europeia de Bari (Itália) e Lanklaar (Bélgica), tendo na terça feira sido aberta a fábrica de Béthune, França.

Esta decisão foi tomada depois do anúncio de 14 de abril de que a produção em todas as fábricas da Bridgestone localizadas em Espanha (Burgos, Bilbao e Puente San Miguel) e na Rússia (Ulyanovsk) já tinha recomeçado. Este novo anúncio significa que a rede completa de fábricas da Bridgestone na Europa reiniciou assim a produção, permanecendo encerradas na Índia e na África do Sul.

As necessidades comerciais e dos clientes exigiram que a Bridgestone enquadrasse a necessidade de voltar à produção com a defesa da saúde dos seus colaboradores. Por isso a Bridgestone continua a seguir as orientações e recomendações das autoridades de saúde e as regulamentações governamentais nos países em que opera. Além disso, a empresa implementou procedimentos e listas de verificação, de acordo com os seus protocolos para a prevenção de riscos ocupacionais, a fim de garantir o distanciamento social e a proteção adequada da sua força de trabalho.

