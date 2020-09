Bridgestone parceira da Maserati no seu novo MC20

By João Isaac on 28 Setembro, 2020

A Bridgestone foi a marca escolhida pela Maserati para fornecer os pneus para o seu novo supercarro, o MC20. A marca de pneus será assim a responsável pelo desenvolvimento e produção dos pneus exclusivos do MC20, potenciando suas capacidades dinâmicas.

A Maserati exige um pneu desportivo de elevada capacidade e, assim, a Bridgestone respondeu ao desafio, prolongando uma relação de longa data com o desenvolvimento dos novos Potenza feitos sob medida.

Os novos Potenza apresentam um design de banda assimétrico que favorece a resposta da direção e a estabilidade em curva. O composto da banda de rodagem foi também desenvolvido para oferecer a máxima aderência e uma estrutura de coroa interna que distribui a pressão de uma forma mais uniforme nas curvas.

“O projeto MC20 é o mais recente capítulo da relação pioneira entre a Bridgestone e a Maserati. Ambos partilhamos a mesma paixão por inovação e excelência, e queremos oferecer aos nossos clientes produtos premium que entreguem resultados excecionais. Ambos projetados em Itália, o novo Maserati MC20 e os pneus Bridgestone Potenza sob medida são a combinação perfeita um para o outro. A Bridgestone projetou um pneu desportivo capaz de suportar e melhorar o incrível desempenho do MC20”, disse Federico Landini, responsável pela linha de veículos desportivos da Maserati.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI