Brilhante! Honda apela ao confinamento com anúncio feito em casa!

By José Manuel Costa on 20 Abril, 2020

O confinamento tem sido palavra de ordem nos últimos meses e a Honda decidiu fazer um anúncio… em casa!

A Honda nos Emirados Árabes Unidos contratou uma agência publicitária para fazer um anúncio para a versão 2020 do Honda Civic. A chegada do Cornavírus não deixou que a produção recuasse: avançou e com uma ideia brilhante na simplicidade e na força da mensagem.

Vale a pena ver aquele que deverá ser o primeiro anúncio de um automóvel escrito, realizado, editado e visto, totalmente em casa! Tudo feito com uma miniatura do carro e muita imaginação e qualidade de edição. Vale apena ver!

