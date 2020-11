Brisa recebe título de operadora de infraestruturas rodoviárias mais sustentável da Europa

By Guilherme André on 11 Novembro, 2020

A Brisa anunciou que, segundo o ranking GRESB 2020, é a operadora de infraestruturas rodoviárias mais sustentável da Europa e a segunda a nível mundial. Isto só é possível graças à pontuação máxima no critério ambiental. Este abrange indicadores como Biodiversidade e Habitats, Qualidade do Ar, Emissões de Gases com Efeito de Estufa, Energia e Gestão de Resíduos. “Para este resultado contribuiu a aposta da Brisa num modelo de negócios sustentável, no investimento em programas de eficiência energética e descarbonização da mobilidade”, podemos ler em comunicado.

De referir que o ranking GRESB mede e avalia as empresas do setor imobiliário e de infraestruturas, monitoriza o progresso face às metas globais de sustentabilidade e serve de referência para o processo de decisão dos investidores e gestores de fundos em todo o mundo. A Brisa já participa neste ranking desde 2017 e, ao que tudo indica, é para continuar. “O primeiro lugar no ranking GRESB 2020 é o reconhecimento do trabalho e do compromisso da Brisa com um futuro mais sustentável. Vamos prosseguir neste caminho e lançar novas iniciativas que nos mantenham na liderança ESG da indústria de infraestruturas, afirma António Pires de Lima, presidente executivo da Brisa.

