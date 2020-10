Bugatti Chiron Pur Sport ataca circuito de Nardò e as imagens são impressionantes

By Guilherme André on 13 Outubro, 2020

A pouco tempo do início de produção, o Bugatti Chrion Pur Sport encontra-se na fase final de testes e, para que tudo esteja afinado na perfeição, tem percorrido algumas das pistas mais exigentes em solo europeu. Desta vez, trazemos um breve vídeo do hípercarro a atacar o circuito de Nardò, Itália, onde foi o protagonista de algumas imagens espetaculares. Face ao Chiron base, este Pur Sport garante uma afinação de suspensão mais firme, pneus Michelin Cup 2 R, aerodinâmica melhorada e menos peso, com o objetivo de ser ainda mais dinâmico.

O carro da filmagem é ainda um pré-produção e ao volante encontra-se Andy Wallace, o “felizardo” piloto de testes que viveu dentro do habitáculo o voo do hipercarro, tal como mostra o vídeo em baixo. De recordar que o Chiron Pur Sport está equipado com o motor W16 com 1500 cavalos e 1600 Nm de binário. Por fim, tendo em conta que apenas vão ser produzidos 60 exemplares, não é de estranhar que o preço seja cerca de 3 milhões de euros.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI